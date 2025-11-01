نجيب ساويرس يوجه رسالة لصاحب فكرة المتحف المصرى الكبير

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بدور الفنان ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني في تأسيس فكرة المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه صاحب الرؤية الأولى والمجهود الأكبر في تحويل الحلم إلى واقع.

وكتب ساويرس عبر حسابه على موقع «X»(تويتر سابقًا): «اليوم ونحن نفتتح المتحف المصري الجديد، لابد أن نتذكر صاحب الفكرة والذي قام بالمجهود كله للحصول على التمويل وأشرف على تنفيذ هذا المشروع العملاق. كل الشكر والعرفان إلى صديقي الفنان فاروق حسني الذي حلم بهذا المتحف حتى أتى اليوم الذي أصبح فيه حقيقة«.

https://x.com/NaguibSawiris/status/1984457205706322395

يُذكر أن فاروق حسني هو فنان تشكيلي بارز شغل عددًا من المناصب الثقافية الرفيعة قبل توليه وزارة الثقافة، حيث عمل بين عامي 1967 و1978 مديرًا لقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ثم مديرًا لمكتب وزير الثقافة عام 1978 – 1979، ونائب مدير الأكاديمية المصرية للفنون بين 1979 و1982، ثم مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون في روما خلال الفترة 1982 – 1986. كما تولّى عام 2004 مهمة القائم بأعمال وزير الإعلام، قبل أن يشغل منصب وزير الثقافة من عام 1987 حتى 2011.