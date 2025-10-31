نجيب ساويرس عن تكريم والدته: مثال في العطاء والنضال

أعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس عن فخره واعتزازه الكبير بوالدته يسرية لوزا ساويرس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك عقب تكريمها من قبل الجامعة البريطانية في مصر ومنحها الدكتوراه الفخرية تقديرًا لإسهاماتها الممتدة ومبادراتها المؤثرة في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية المجتمعية.



وخلال كلمته في الاحتفالية، قال ساويرس:"أنا فخور جدًا بوالدتي، فأي تكريم تناله هو مستحق تمامًا، لأنها امرأة كرّست حياتها دائمًا لخدمة الآخرين."



وأضاف:"تربطها علاقة مميزة مع الله، وقد أحسنت تربية أبنائها الثلاثة، دون أن أجامل نفسي، فهي امرأة روحانية قريبة من الله، ونقلت إلينا هذا الإيمان العميق".



وتابع ساويرس حديثه قائلاً: "طوال حياتها كانت مثالًا في العطاء والنضال من أجل الفقراء والمحرومين، تنفق معظم أموالنا في أعمال الخير، ونحن محظوظون بوجودها في حياتنا، وسعيد جدًا بتكريمها المستحق."