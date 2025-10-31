فخورة بيك.. زوجة إمام عاشور تحتفل بعودته للملاعب

احتفت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور بعودة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء، بعد تعافيه من إصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي (A).

ونشرت زوجته، ياسمين حافظ، عبر حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا للاعب وهو بقميص الأهلي، وعلّقت قائلة: "عاد لاعبي المفضل أخيراً إلى الملعب، الحمد لله على شفائك! ممتن لرؤيتك تعود إلى ما تحب، فخور بك دائمًا".



وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أن التحاليل التي خضع لها إمام عاشور، لاعب الفريق أثبتت استقرار حالته الصحية.

وقال جاب الله، إن اللاعب بدأ التدرج الطبيعي للمجهود البدني بوحدات تدريب بسيطة، مع المتابعة المستمرة لحالته، والقيام بفحوصات دورية، للاطمئنان على ثبات معدلاته الطبيعية، ومن ثم الدخول في التدريبات التأهيلية القوية وفقا للبرنامج المحدد له.