نجيب ساويرس: نفسي قبل ما أموت أشوف دولة فلسطين.. فيديو

قال المهندس نجيب ساويرس، إنني قرأت خبر وجود اسمي من ضمن من سيديرون غزة، زي أي متابع ولا أي حد اتصل بيا ولا حد قالي حاجة.

وأضاف ساويرس، في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن أي حاجة تتعمل في غزة مشروطة بحل الدولتين، منوها ان الدبلوماسية المصرية نجحت في عدم دخولها في حروب ولم تتوقف عن دعم غزة.

وأشار إلى أن العدو اكتسب كراهية العالم كله، ومع ذلك انتصرت الدبلوماسية المصرية وأنهت الحرب وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع: نفسي قبل ما اموت أشوف دولة فلسطين وأنا كنت مع ياسر عرفات ليلة ما كان رايح كامب ديفيد، وكلمني في مواضيع كتير، وقولتله مش عايز منك حاجة إلا انك ترجع بدولة فلسطين لأننا تعبنا وشعب فلسطين تعب.