نجيب ساويرس: الطلب على الذهب يزداد.. وبعض الدول تحاول شراءه لدعم عملتها الوطنية

كشف المهندس نجيب ساويرس، عن استراتيجيته في الاستثمار في الذهب، موضحاً أن الطلب على الذهب يزداد باستمرار ولا ينقص، قائلاً: "المناجم الذهب من يوم ما تبتدي تاخد ترخيص ليوم ما تنتج ذهب سبع سنين، وخلال السبع سنين دي الطلب بيزيد، والعرض بعد سبع سنين، يعني في فجوة زمنية."

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذه الفجوة تؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب مع مرور الوقت، مضيفاً: "وبالتالي سعر اللازم هيعلى، وده اللي حصل." كما نوه إلى تأثير السياسات الاقتصادية العالمية، خصوصاً النزاعات المالية بين الصين وأمريكا وروسيا، مشيراً إلى محاولات بعض الدول شراء الذهب لتقوية عملتها الوطنية وتخفيف اعتمادها على الدولار.

وأكد ساويرس أن هذه العوامل مجتمعة تمثل تحدياً استثمارياً ولكنه في الوقت ذاته فرصة، مشدداً على ضرورة النظر إلى المستقبل بعين الاقتصاد السياسي والمالي، بما يضمن تحقيق أفضل العوائد وتقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق العالمية.