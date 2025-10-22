نجيب ساويرس: مهرجان الجونة أصبح كلمة كبيرة في عالم المهرجانات السينمائية

عبّر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بالتطور الكبير الذي شهده مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، مؤكداً أنه أصبح كلمة كبيرة في عالم المهرجانات السينمائية.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "والله كانت أشيك سنة، ويمكن عشان الفرحة اللي إحنا فيها، فالفرح برده بيمتد، السنة اللي فاتت كنا زعلانين، واللي قبلها كمان، كل مرة يحصل مشكلة، لكن السنة دي داخلين على وقت حلو وكل حاجة حلوة."

وأشار ساويرس إلى أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الإيجابية يعكس ثقة المصريين الكبيرة في الاستثمار، قائلاً: "المصريين عندهم ثقة جامدة جداً في بلادهم وكلهم بيستثمروا."

وأكد أن المشاريع السياحية، مثل مشروع اللوكندا في الجونة، تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية، مضيفاً: "500 أوضه بتضيف 500 أوضه للمساحة السياحية، وده شيء ممتاز".

وفي سياق دعم الجيل الجديد، لفت نجيب ساويرس إلى أهمية متابعة الأبناء في المجال الاستثماري، مستذكراً حديث والده الراحل الذي كان يطمئن على الجيل الجديد ويشجعهم على الاستمرار في المشاريع الاقتصادية والثقافية، مؤكداً أن مهرجان الجونة يمثل إرثاً مهماً للمستقبل السياحي في مصر.

