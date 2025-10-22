قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام والأمن الإقليمي |فيديو
بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد
السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

نجيب ساويرس: مهرجان الجونة أصبح كلمة كبيرة في عالم المهرجانات السينمائية

المهندس نجيب ساويرس
المهندس نجيب ساويرس
محمود محسن

عبّر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بالتطور الكبير الذي شهده مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، مؤكداً أنه أصبح كلمة كبيرة في عالم المهرجانات السينمائية.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "والله كانت أشيك سنة، ويمكن عشان الفرحة اللي إحنا فيها، فالفرح برده بيمتد، السنة اللي فاتت كنا زعلانين، واللي قبلها كمان، كل مرة يحصل مشكلة، لكن السنة دي داخلين على وقت حلو وكل حاجة حلوة."

وأشار ساويرس إلى أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الإيجابية يعكس ثقة المصريين الكبيرة في الاستثمار، قائلاً: "المصريين عندهم ثقة جامدة جداً في بلادهم وكلهم بيستثمروا."

وأكد أن المشاريع السياحية، مثل مشروع اللوكندا في الجونة، تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية، مضيفاً: "500 أوضه بتضيف 500 أوضه للمساحة السياحية، وده شيء ممتاز".

وفي سياق دعم الجيل الجديد، لفت نجيب ساويرس إلى أهمية متابعة الأبناء في المجال الاستثماري، مستذكراً حديث والده الراحل الذي كان يطمئن على الجيل الجديد ويشجعهم على الاستمرار في المشاريع الاقتصادية والثقافية، مؤكداً أن مهرجان الجونة يمثل إرثاً مهماً للمستقبل السياحي في مصر.
 

المهندس نجيب ساويرس مهرجان الجونة السينمائي المهرجانات السينمائية الأوضاع الاقتصادية المشاريع الاقتصادية

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

الفنان عزيز الشافعي و الفنان هشام عباس

وسط حضور فني لافت.. هشام عباس وعزيز الشافعي وتامر حسين يتألقون في حفل جوائز جرامي

فيلم قصر الباشا

بطولة أحمد حاتم .. طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا"

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

