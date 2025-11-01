وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

عبرت الفنانة وفاء عامر عن فخرها بافتتاح المتحف المصري الكبير المرتقب اليوم السبت ، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفود أكثر من 70 دولة عربية وأوروبية.

وقالت وفاء عامر فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” : “انا فخورة وسعيدة جدا إن إحنا عندنا المتحف المصري الكبير ودا إنجاز عالمي ومشاركات الدول من جميع أنحاء العالم دا شيء مشرف جدا”.

https://youtube.com/shorts/suyisEychLI

وتابعت وفاء عامر: “ودى رسالة لكل العالم أن مصر هتفضل بلد الحضارة وبلد الأمن والأمان وتحيا مصر ألف مرة”.

افتتاح المتحف المصري الكبير

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث إنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وتستعد مصر لحدث تاريخي يترقبه العالم بأسره، مع افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم، السبت.

ومن المتوقع أن يشهد المتحف تدفق ملايين الزوار من داخل وخارج مصر، ليصبح نقطة جذب سياحية وثقافية عالمية، تعكس عظمة الحضارة المصرية العريقة وأهميتها على مدار التاريخ.