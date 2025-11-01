بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

أقيمت اليوم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفود أكثر من 70 دولة عربية وأوروبية، وعدد كبير من نجوم الفن.

ولفتت السوبرانو شيرين أحمد طارق الأنظار إليها، وقدمت عرضا فنيا مميزا ولافت وسط الحضور ومع ظهورها الملفت تسائل العديد من الجمهور عنها.

من هى شيرين أحمد طارق

وولدت شيرين أحمد طارق في محافظة الإسكندرية عام 1993 ونشأت في ولاية ماريلاند الأمريكية.

درست شيرين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا فى جامعة تاوسون، لكنها لم تتخل عن شغفها الأول بالفن، فدرست الغناء والتمثيل والرقص في معاهد متخصصة لتشق طريقها بثبات نحو النجومية.

عملت شيرين في بداياتها كمغنية على متن سفن الرحلات البحرية لمدة عامين.

وكانت نقطة التحول فى مشوار شيرين أحمد طارق هو ترشيحها لتكون أول ممثلة ومغنية مصرية تقدم دور البطولة على مسرح برودواي الشهير في نيويورك حيث لعبت شخصية إيليزا دوليتل في المسرحية الغنائية الأسطورية 'سيدتي الجميلة' (My Fair Lady) عام 2019.