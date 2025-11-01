قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
توك شو

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري
المتحف المصري
محمد البدوي

تبدأ، بعد قليل، فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفود رفيعة المستوى من أكثر من 70 دولة عربية وأوروبية.

وتشهد مصر اليوم حدثًا عالميًا طال انتظاره، حيث يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفال مهيب وصفه بأنه "حدث فريد واستثنائي" يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وقدرتها الدائمة على الإبهار والإبداع.

ربط الماضي العريق بالحاضر والمستقبل

وقال مدبولي، خلال كلمته، إن هذا الصرح العالمي هو هدية من مصر إلى الإنسانية جمعاء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية التي تمتد جذورها لأكثر من سبعة آلاف عام ما زالت قادرة على تقديم ما يربط الماضي العريق بالحاضر والمستقبل.

ووجّه رئيس الوزراء تحية تقدير لكل من شارك في تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليرى النور لولا الجهود المخلصة للكوادر المصرية من مهندسين وعمال وفنيين، الذين عملوا على مدار سنوات طويلة ليخرج المشروع في أبهى صورة تليق بمكانة مصر الحضارية.

تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري 

كما وجّه مدبولي تحية خاصة لرجال القطاع الخاص المصري الذين ساهموا بجهودهم ودعمهم في تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بالدور الوطني للقطاع الخاص في إنجاز هذا الحدث العالمي الذي يعكس صورة مصر الحديثة القادرة على الجمع بين الأصالة والتطور.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الذي يقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة بشكل كامل في مكان واحد.

مدبولي المتحف المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري مجلس الوزراء الحضارة المصرية

