مدبولى: المتحف الكبير صرح عالمي يقدم من مصر هدية لكل العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي إننا اليوم أمام حدث فريد من نوعه هذا الحلم افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه صرح عالمي يقدم من مصر كهدية لكل العالم من دولة يعود تاريخها لآلاف السنين واليوم فخر واعتزاز لرئيس وحكومة ليشهد افتتاح هدية مصر للعالم أجمع.

وأضاف أننا لنكون قادرين على الافتتاح اليوم بدأت الفكرة منذ ٣٠ عام وبدأت الدولة في خطوات التنفيذ ولكن توقف المشروع من ٢٠١١ حتى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة انهاء المشروع باحسن صورة تقدم مصر للعالم.

وأوضح أنه عندما دارت عجلة المشروع كان لم ينفذ به سوى القليل وأن كافة الأعمال تمت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية، مهنئًا كل من شارك وأطلق الفكرة لنصل اليوم للافتتاح الرسمي.

ووجه مدبولي الشكر لرجال القطاع الخاص الوطني الذي ساهم مع الدولة في تنفيذ حفل اليوم مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة منصور ومحموعة حديد عز وشركة حسن علام القابضة وتحالف البنوك وشركة العاصمة للتنمية العمرانية ومشاركتهم نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الفعاليات الوطنية.