هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور العديد من قادة وملوك وزعماء العالم ورؤساء الحكومات والوزراء ومشاركة 79 وفداً رسمياً، منهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات مما يؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة الفرعونية القديمة ومكانة الدولة المصرية الكبيرة.

وفي إطار الاحتفال بالمتحف المصري الكبير ظهرت الفنانة هدى المفتي في حفل افتتاح بإطلالة جذابة ومميزة.

وارتدت هدى المفتي فستان طويل فرعوني باللون الاوف وايت مزين بقطع القماش الذهبي والورود الذهبية بتصميم أنيق ومزين بالاكسسوارات الفرعونية .

وتركت شعرها طويل ومنسدل وعلى رأسها تاج فرعوني بتصميم تراثي جعلها تبدو كالأميرات ووضعت به بعض الاكسسوارات الفرعونية الخاصة بتزيين الشعر ومسكت بيدها مفتاح الحياة