سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

بدأت منذ قليل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفود أكثر من 70 دولة عربية وأوروبية ، ومن المقرر ان يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن.

وظهر النجوم أحمد غزي ، احمد مالك ، هدى المفتي وسلمى ابو ضيف خلال افتتاح الحفل وظهروا وهم يقدموا الإستعراض الفرعوني.

وعلم موقع “صدي البلد” من مصادره الخاصة ان الفنانة ياسمينا العبد ستشارك فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم بفقرة فنية مميزة.

افتتاح المتحف المصري الكبير

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث إنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وتستعد مصر لحدث تاريخي يترقبه العالم بأسره، مع افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم، السبت.

ومن المتوقع أن يشهد المتحف تدفق ملايين الزوار من داخل وخارج مصر، ليصبح نقطة جذب سياحية وثقافية عالمية، تعكس عظمة الحضارة المصرية العريقة وأهميتها على مدار التاريخ.