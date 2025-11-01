قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
فن وثقافة

بعد مشاركتها بافتتاح المتحف .. شيرين أحمد طارق تكشف كواليس نجاحها في برودواي | خاص

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
نجلاء سليمان

لفتت المغنية الأوبرالية شيرين أحمد طارق الأنظار بمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في أول ظهو لها بفعاليات مصرية.


وتحدثت شيرين أحمد طارق في تصريحات خاصة لصدى البلد عن مشاركتها في برودواي كأول ممثلة ومغنية من أصل عربي.  

وقالت شيرين أحمد طارق إنها كانت فخورة بقدرتها على كسر "الستريوتايب" أو الصورة النمطية عن الممثلين العرب خاصة في مجال المسرح، مشيرة إلى أنها تمكنت من إظهار صورة مشرفة عن الممثلين العرب في الخارج.

وكشفت شيرين أحمد طارق عن مواجهتها صعوبات في البداية في أمريكا بسبب اسمها العربي وواجهت رفض في البداية كانت من أصل شرقي، لكن الصناعة تتغير والأمور أصبحت أفضل، بل هناك دعما خاصا موجها للنساء في هذه الآونة.


من هي شيرين أحمد طارق؟

‎وولدت شيرين أحمد طارق في محافظة الإسكندرية عام 1993 ونشأت في ولاية ماريلاند الأمريكية. درست شيرين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا فى جامعة تاوسون، لكنها لم تتخل عن شغفها الأول بالفن، فدرست الغناء والتمثيل والرقص في معاهد متخصصة لتشق طريقها بثبات نحو النجومية.


‎عملت شيرين في بداياتها كمغنية على متن سفن الرحلات البحرية لمدة عامين. 


‎وكانت نقطة التحول فى مشوار شيرين أحمد طارق هو ترشيحها لتكون أول ممثلة ومغنية مصرية تقدم دور البطولة على مسرح برودواي الشهير في نيويورك  حيث لعبت شخصية إيليزا دوليتل في المسرحية الغنائية الأسطورية 'سيدتي الجميلة' (My Fair Lady) عام 2019.

شيرين أحمد طارق المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري

