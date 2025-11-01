بعد مشاركتها بافتتاح المتحف .. شيرين أحمد طارق تكشف كواليس نجاحها في برودواي | خاص

لفتت المغنية الأوبرالية شيرين أحمد طارق الأنظار بمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في أول ظهو لها بفعاليات مصرية.



وتحدثت شيرين أحمد طارق في تصريحات خاصة لصدى البلد عن مشاركتها في برودواي كأول ممثلة ومغنية من أصل عربي.

وقالت شيرين أحمد طارق إنها كانت فخورة بقدرتها على كسر "الستريوتايب" أو الصورة النمطية عن الممثلين العرب خاصة في مجال المسرح، مشيرة إلى أنها تمكنت من إظهار صورة مشرفة عن الممثلين العرب في الخارج.

وكشفت شيرين أحمد طارق عن مواجهتها صعوبات في البداية في أمريكا بسبب اسمها العربي وواجهت رفض في البداية كانت من أصل شرقي، لكن الصناعة تتغير والأمور أصبحت أفضل، بل هناك دعما خاصا موجها للنساء في هذه الآونة.



من هي شيرين أحمد طارق؟

‎وولدت شيرين أحمد طارق في محافظة الإسكندرية عام 1993 ونشأت في ولاية ماريلاند الأمريكية. درست شيرين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا فى جامعة تاوسون، لكنها لم تتخل عن شغفها الأول بالفن، فدرست الغناء والتمثيل والرقص في معاهد متخصصة لتشق طريقها بثبات نحو النجومية.



‎عملت شيرين في بداياتها كمغنية على متن سفن الرحلات البحرية لمدة عامين.



‎وكانت نقطة التحول فى مشوار شيرين أحمد طارق هو ترشيحها لتكون أول ممثلة ومغنية مصرية تقدم دور البطولة على مسرح برودواي الشهير في نيويورك حيث لعبت شخصية إيليزا دوليتل في المسرحية الغنائية الأسطورية 'سيدتي الجميلة' (My Fair Lady) عام 2019.