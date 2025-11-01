حماة الوطن: المتحف الكبير يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة ونجاحات الحاضر والمستقبل

أعرب حزب حماة الوطن برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، عن فخره واعتزازه، بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يمثل هدية مصر للعالم.

وأكد الحزب -في بيان مساء اليوم السبت- أن المتحف الكبير والافتتاح المهيب الذي حضره عدد من الملوك والرؤساء ورؤساء حكومات عدد من دول العالم، دليل على عظمة الحضارة المصرية القديمة، وامتداد لنجاحات الحاضر والمستقبل.

وأشار بيان الحزب إلى أن هذا الصرح العملاق الذي امتد العمل فيه لسنوات وسنوات، حتى خرج إلى النور ليبهر العالم، بفضل رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكشف ما تمتلكه مصر من قدرات إبداعية عظيمة في فنون العمارة والبناء قديما وحديثا.

وتوجه الحزب بالتحية لكل من ساهم في هذا المشروع العملاق والفريد، بداية بمن فكر وخطط، وصولا إلى من ساهم في تحقيق الحلم وافتتاحه رسميا اليوم، كما وجه حماة الوطن، الشكر لكل الأيادي العاملة المصرية المخلصة، التي كان لها الفضل في هذا العمل الاستثنائي الفريد، وكذلك القطاع الخاص المصري الذي ساهم في الإنشاء والافتتاح.