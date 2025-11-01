ليلى علوي بعد افتتاح المتحف الكبير: مصر بتعلّم الإنسانية معنى الحضارة

عبّرت الفنانة ليلى علوي عن فخرها الكبير واعتزازها بمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذه اللحظة تعد من أكثر اللحظات المؤثرة في تاريخ الوطن، وأنها شعرت خلالها بمزيج من الدموع والفخر والامتنان.



ونشرت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا لها بالزي الفرعوني مستعينة بالذكاء الاصطناعي وعلقت عليها قائلة: “اللحظة اللي بتخليك تدمع من الفخر، وتحمد ربنا إنك من بلد اسمها مصر. وأنا بتفرج على الافتتاح… حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ. الدموع كانت قريبة، والقلب كان مليان فخر وامتنان.”

وأضافت: “حسّيت إن كل حجر، كل تمثال، وكل لمحة نور… بتقول للعالم إن مصر ما زالت بتعلم الإنسانية يعني إيه حضارة، ويعني إيه روح ما بتموتش، المتحف الكبير مش مجرد مبنى… ده روحنا، تاريخنا، وحكاية أجدادنا اللي بنورهم الدنيا لحد النهارده.”

وتابعت ليلى علوي موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: “اللي اتعمل ده مش بس إنجاز معماري، ده عمل من القلب… من بلد بتحب الحياة والجمال والفن والتاريخ.

وبكل صدق، بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحلم اللي بقى حقيقة، وعلى الإصرار اللي بيخلي بلدنا دايمًا واقفة شامخة قدام الدنيا كلها".

واختتمت: “ربنا يحفظك يا مصر، ويبارك في ولادك، ويزيدك أمن وسلام ونور”.