قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي بعد افتتاح المتحف الكبير: مصر بتعلّم الإنسانية معنى الحضارة

ليلى علوي
ليلى علوي
يارا أمين

عبّرت الفنانة ليلى علوي عن فخرها الكبير واعتزازها بمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذه اللحظة تعد من أكثر اللحظات المؤثرة في تاريخ الوطن، وأنها شعرت خلالها بمزيج من الدموع والفخر والامتنان.


ونشرت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا لها بالزي الفرعوني مستعينة بالذكاء الاصطناعي وعلقت عليها قائلة: “اللحظة اللي بتخليك تدمع من الفخر، وتحمد ربنا إنك من بلد اسمها مصر. وأنا بتفرج على الافتتاح… حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ. الدموع كانت قريبة، والقلب كان مليان فخر وامتنان.”

وأضافت: “حسّيت إن كل حجر، كل تمثال، وكل لمحة نور… بتقول للعالم إن مصر ما زالت بتعلم الإنسانية يعني إيه حضارة، ويعني إيه روح ما بتموتش، المتحف الكبير مش مجرد مبنى… ده روحنا، تاريخنا، وحكاية أجدادنا اللي بنورهم الدنيا لحد النهارده.”

وتابعت ليلى علوي موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: “اللي اتعمل ده مش بس إنجاز معماري، ده عمل من القلب… من بلد بتحب الحياة والجمال والفن والتاريخ.

وبكل صدق، بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحلم اللي بقى حقيقة، وعلى الإصرار اللي بيخلي بلدنا دايمًا واقفة شامخة قدام الدنيا كلها".

واختتمت: “ربنا يحفظك يا مصر، ويبارك في ولادك، ويزيدك أمن وسلام ونور”.

الفنانة ليلى علوي مصر افتتاح المتحف المصري الكبير إنستجرام عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ترشيحاتنا

شيفروليه كابتيفا 2026

تبدأ من 76 ألف ريال.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2026 الرياضية

تيم كوك

تيم كوك : آبل تخطط لزيادة شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي

آيفون 17

رقم قياسي فاق التوقعات.. أبل تعلق لأول مرة على مبيعات آيفون 17

بالصور

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان
شريهان

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد