هند صبري تعبر عن فخرها بافتتاح المتحف المصري الكبير: الحضارة دي عمرها ما بتنتهي

عبّرت الفنانة هند صبري عن فخرها الكبير واعتزازها بمصر بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ووصفت الحدث بأنه ليس مجرد فعالية ثقافية، بل رسالة للعالم تؤكد أن الحضارة المصرية خالدة لا تنتهي.

ونشرت هند صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” منشورًا قالت فيه: “كم الفخر والإعجاب اللي بحسّه كل مرة بشوف إنجاز جديد بيخرج من أرض مصر العظيمة، لكن النهارده كان الإحساس أعمق من أي وقت فات، افتتاح المتحف المصري الكبير مش مجرد حدث ثقافي، لكنه رسالة للعالم إن الحضارة دي عمرها ما بتنتهي، وإن التاريخ المصري لسه بيحكي قصته بأجمل صورة”.

وأضافت: “أكتر حاجة لمست قلبي النهارده هي إحساسي ببناتي.. بالفخر إن جذورهم جاية من أرض علّمت الدنيا معنى الإبداع والعظمة، وإن جزء من هويتهم مرتبط بحضارة خالدة عمرها آلاف السنين".

واختتمت: “ألف مبروك لمصر على هذا الإنجاز العظيم، وشكرًا لكل من ساهم في إحياء التاريخ بهذا الجمال”.

وشهدت مصر اليوم، السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف للآثار في العالم وأيقونة جديدة على خريطة الحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و79 وفداً رسمياً من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.