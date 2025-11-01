قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لحفظ الآثار بل شهادة على عبقرة الإنسان الذي شيد الأهرام
الرئيس السيسي: مصر أول دولة عرفت الحضارة.. واليوم نكتب صفحة جديدة في التاريخ
أمام الرئيس السيسي.. استعراض فرعوني لشيريهان بافتتاح المتحف المصري الكبير
السداد أونلاين.. الاستعلام بطريقة بسيطة عن مخالفات المرور برقم اللوحة
باريس سان جيرمان يفوز على نيس .. ويعزز صدارته للدوري الفرنسي
أمام الرئيس السيسي.. استعراض فرعوني لشيريهان بافتتاح المتحف المصري الكبير
عروض مذهلة بالهولوجرام في سماء المتحف المصري الكبير والأهرامات
الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق تُشارك في حفل افتتاح المتحف الكبير
مفاجأة الحفل | شريهان تطل باستعراض فرعوني رشيق بافتتاح المتحف الكبير
بصوت أوبرالي .. شيرين أحمد طارق تبهر الحضور باحتفالية المتحف المصري الكبير
حان الوقت لتصحيح المفاهيم | أستاذ آثار لـ "صدى البلد": اسمها الحضارة المصرية وليس الفرعونية.. لهذا السبب
أهالي عابدين يتابعون احتفالية المتحف المصري الكبير.. صور
فن وثقافة

هدى المفتي: فخورة بمشاركتي في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتي
هدى المفتي
يارا أمين

أعربت الفنانة هدى المفتي عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الأضخم هذا العام، والذي يعد من أبرز المشاريع التي تبرز عظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

ونشرت هدى المفتي، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، مجموعة صور من مشاركتها في الافتتاح، وعلّقت قائلة: “سعيدة وفخورة جدًا إنّي كنت جزء من أكبر حدث السنة. يشرفني مشاركتي في افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأكبر هذا العام، الذي يعكس عظمة التاريخ المصري وحضارته الخالدة. يومًا مليئًا بالفخر، ومشهدًا يختصر قرونًا من الإبداع والإرث الإنساني الذي لا يُقدّر بثمن”.

وأضافت: “كل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل من ساهم في إخراج هذا الصرح التاريخي إلى النور، ليكون واجهة جديدة تروي للعالم قصة مصر العظيمة. شكراً لكل شخص ساعد في إظهار دا بشكل مشرف يليق بحضارة هذا البلد".

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المتحف المصري الكبير ليشهد احتفالية الافتتاح، بمشاركة العديد من قادة وملوك وزعماء العالم ورؤساء الحكومات والوزراء.

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.
 

هدى المفتي افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير إنستجرام الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر

