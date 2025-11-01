هدى المفتي: فخورة بمشاركتي في افتتاح المتحف المصري الكبير

أعربت الفنانة هدى المفتي عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الأضخم هذا العام، والذي يعد من أبرز المشاريع التي تبرز عظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

ونشرت هدى المفتي، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، مجموعة صور من مشاركتها في الافتتاح، وعلّقت قائلة: “سعيدة وفخورة جدًا إنّي كنت جزء من أكبر حدث السنة. يشرفني مشاركتي في افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأكبر هذا العام، الذي يعكس عظمة التاريخ المصري وحضارته الخالدة. يومًا مليئًا بالفخر، ومشهدًا يختصر قرونًا من الإبداع والإرث الإنساني الذي لا يُقدّر بثمن”.

وأضافت: “كل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل من ساهم في إخراج هذا الصرح التاريخي إلى النور، ليكون واجهة جديدة تروي للعالم قصة مصر العظيمة. شكراً لكل شخص ساعد في إظهار دا بشكل مشرف يليق بحضارة هذا البلد".

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المتحف المصري الكبير ليشهد احتفالية الافتتاح، بمشاركة العديد من قادة وملوك وزعماء العالم ورؤساء الحكومات والوزراء.

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

