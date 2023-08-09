لازم يستمر.. تامر عاشور: مهرجان العلمين الجديدة تم إعداده بشكل رائع

أبدى الفنان تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، وتحدث عن التأثير الإيجابي لفعاليات المهرجان على الفن.

وقالل تامر عاشور في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" مهرجان العلمين الجديدة تم إعداده بشكل رائع ".

وأضاف تامر عاشور :" من المفترض أن يستمر مهرجان العلمين الجديدة ويتم الحفاظ على نفس الجودة المتواجدة حاليا ".

وتابع تامر عاشور :" تم توفير كافة الإمكانات لإنجاح تنظيم الحفل الغنائي الخاص بي وتم توفير كافة المعدات بتقنيات حديثة في مهرجان العلمين ".

واكمل تامر عاشور :" حاسس بتقدم كبير في تنظيم المهرجانات الفنية والترفيهية في مصر ".