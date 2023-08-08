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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان هيضربه.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين والسبب صادم

صورة من فيديو تامر
صورة من فيديو تامر عاشور

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك والفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو للمطرب تامر عاشور من إحدى حفلاته الغنائية. 


وظهر تامر عاشور فى الفيديو وهو يقوم بتعنيف أحد المتواجدين خلف الكواليس، أثناء صعوده على المسرح، حيث حاول هذا الشاب أن يمسك يد تامر عاشور إلا أن الأخير انفعل بشدة مما جعل "حراس المكان" يصطحبوا تامر بعيدا للصعود على المسرح.

وجاء تعليقات عدد كبير من جمهوره على هذا الفيديو ما بين مؤيد ومعارض لتصرف تامر عاشور مع هذا الشاب، فيما دافع عنه عدد كبير من جمهوره مؤكدين على أن تصرف هذا الشاب لا يليق.

 حفل تامر عاضور في العلمين

 

قال الفنان تامر عاشور، إن مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، لافتًا إلى أن المهرجان له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم.

وأضاف " تامر عاشور"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "السياحة في الساحل هذا العام أكبر كثيرا من العام الماضي بسبب المهرجان، ومهرجان العلمين تضمن عددا كبيرا من الفعاليات مثل الفعاليات الرياضية في مناطق مختلفة".

 

وتابع الفنان تامر عاشور : "نحن كفنانين مصريين عندما نحيي حفلات خارج أو داخل مصر، فإن حفلاتنا تكون تذاكرها "كاملة العدد"، حيث نسعى إلى أن نكون مختلفين في اللايف وألا نكون مكررين، وفي مهرجان العلمين أرى وجود اختلاف كبير على مستوى النشاطات والجانب الفني، وأتمنى استمرارية المهرجان واختلاف الأماكن التي يتم تنظيم الفعاليات فيها وهو ما سيمثل فارقا كبيرا على المستوى السياحي والثقافي والترفيهي".

وأكد تامر عاشور، أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن تخصيص عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة لفتة جيدة: "المتحدة تستخدم القوى الناعمة، ويا ريت يبقى في مهرجان بكل مكان في مصر مثل القاهرة والمنصورة".

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