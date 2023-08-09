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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تفاصيل رحلة شفاء «بيلا حديد» من مرض لايم المُزمن.. معلومات صادمة عنه

معاناه بيلا حديد
معاناه بيلا حديد مع مرض لايم المزمن

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصل الفلسطيني بيلا حديد، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن شفائها من مرض لايم، وذلك بعد مرور ما يقرب من 15 عامًا على إصابتها به.

 

معاناة بيلا حديد مع مرض لايم المزمن

 

تحدّثت بيلا حديد، حديثاً مطولاً، عن معانتها مع مرض لايم المزمن خلال 15 عاماً، وأنه كان سبباً في غيابها عن عروض الأزياء الراقية في الفترة الأخيرة، ولكنها ستعود لاستئناف نشاطها بعد ما تشعر بأنها مستعدة.

 

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ومنع مرض لايم بيلا حديد من مشاركتها في آخر مناسبات الموضة الكبرى، بما فيها حفلة "ميت غالا" وأسبوع الموضة في باريس، مما أثار تكهنات لدى البعض بشأن إمكانية انسحابها الدائم من منصات عروض الأزياء.

 

وصرحت بيلا حديد بأن والدتها وشقيقها يعانون من نفس المرض؛ حيث أثبتت دراسات أن أكثر من 14% من سكان العالم مصابون بمرض "لايم" الناجم عن نوع من البكتيريا، والذي ينتقل عن طريق لدغات القراد.

 

ويعتبر لايم مرضًا تسببه عدوى بكتيرية، تنتقل إلى الإنسان عن طريق لدغات حشرة القراد، يمكن علاجه بسهولة، إذا تم اكتشافه في وقتٍ مبكر.

 

معاناه بيلا حديد مع مرض لايم المزمن

 

ويؤدي مرض لايم إلى ظهور طفح جلدي دائري أو بيضاوي حول لدغة القراد، ثم يعاني المريض من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، أبرزها:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- القشعريرة.

- الصداع.

- آلام العضلات والمفاصل.

- التعب وفقدان الطاقة.

 

وعادةً ما يظهر الطفح الجلدي بعد فترة تتراوح من 7 أيام إلى 4 أسابيع، وقد تمتد إلى 3 أشهر عند بعض المرضى، بينما الأعراض الأخرى تداهم الجسم بعد أيام أو أسابيع قليلة من التعرض للدغة القراد.

 

ويتمثل علاج مرض لايم في الحصول على المضادات الحيوية لمدة قد تصل إلى 28 يومًا؛ حيث إن السبيل الوحيد لتقليل خطر الإصابة بمرض لايم هو تجنب لدغات القراد عن طريق:

- تغطية الجلد أثناء المشي في الهواء الطلق.

- تجنب الحدائق قدر الإمكان، لأن القراد يعيش في المناطق المشجرة.

- ارتداء ملابس فاتحة اللون، لسهولة رؤية حشرة القراد.

- رش الملابس بطارد الحشرات الآمن على الصحة.

بيلا حديد عارضة الأزياء الامريكية لايم القراد اعراض الانفلونزا

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