بدون أدوية ومكملات.. أطعمة تزيد الوزن للرجال والأطفال

يتساءل البعض عن أبرز أطعمة تزيد الوزن، وقد نجد أن أغلب الذي يحتاجون لهذه الأطعمة هم من يعانون من النحافة، ويكون غرضهم هو اكتساب الوزن والحصول على وزن مثالي ومناسب لعمرهم وطولهم.

والأهم من زيادة الوزن هو الاعتماد على الأطعمة التي تزيد الوزن بشكل سريع وبطريقة صحية وآمنة لا تشكل خطورة على صاحبها.

أطعمة تزيد الوزن بسرعة



أطعمة تزيد الوزن بسرعة

ونجد أن أغلب من يبحثون عن أطعمة تزيد الوزن بسرعة هم من يعانون من مشكلة النحافة مثلما يعاني الكثير من السمنة.

وقد يرى البعض أنها ليست بالمشكلة الكبيرة، ولكن في الحقيقة اكتساب الوزن لمن يعاني من النحافة صعب للغاية.

وقد تكثر المحاولات ولكن دون جدوى.. لذلك، جمعنا هناك بعض الأطعمة التي لها تأثير كبير في زيادة الوزن بشكل فعّال وصحي.

_ منتجات الألبان.

_ الشيكولاتة الداكنة.

_ الحبوب الكاملة.

_ الدهون الصحية.

_ الفواكه المجففة.

_ البروتينات.

_ الأسماك الدهنية.

_ الكربوهيدرات الصحية.

_ المكسرات والبذور.

_ العصائر والمخفوقات الصحية.

أطعمة تزيد الوزن للرجال



أطعمة تزيد الوزن للرجال

وتعتبر مشكلة النحافة لدى الرجال أمرًا مؤرقًا جدًا، فهو يؤثر على مظهرهم ويجعلهم يشعرون بعدم .الثقة، مما يجعلهم يبحثون عن أطعمة تزيد وزن للرجال لكي يكتسبون الوزن بسرعة.

ويمكن لاستخدام الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية في أن تزيد الوزن للرجال، وذلك دون اللجوء إلى المكملات الغذائية، أو الأدوية، ومن أبرز أطعمة تزيد وزن للرجال، ما يلي :

_ الأرز :

يعد الأرز من أرخص وأفضل الأكلات لزيادة الوزن حيث يحتوي كوب (158جراما) من الأرز الأبيض المطبوخ على 204 سعرات حرارية و 44 جراما من الكربوهيدرات ولهذا تناول الأرز الأبيض يجعله من أفضل أطعمة تزيد الوزن.

_ المكسرات :

وتناول المكسرات كوجبات خفيفة للتسالي فهي من أفضل الأغذية لزيادة الوزن؛ حيث يحتوي ربع كوب من اللوز على 170 سعرًا حراريًا و6 جرامات من البروتين و4 جرامات من الألياف و15 جرامًا من الدهون الصحية.

_ اللحوم الحمراء :

تعمل اللحوم الحمراء على بناء العضلات عند تناولها، مما يساعد على اكتساب الوزن، وتعد اللحوم الحمراء ضمن أهم أطعمة تزيد الوزن للرجال.

_ البطاطس :

تحتوي البطاطس على كمية كبيرة من النشا والكربوهيدات.. لذا فهي تزيد مخزون الجليكوجين في العضلات، والذي يعتبر الوقود الأساسي لمعظم أنشطة الجسم، وتساعد على زيادة الوزن.

أطعمة تزيد الوزن للاطفال



أطعمة تزيد الوزن للأطفال

ومن المهم التركيز على اكتساب الوزن بشكل صحي عند تناول اطعمة تزيد الوزن للأطفال، وذلك من خلال الاعتماد على الأطعمة الكاملة والغنية بـ القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم.

ويجب الابتعاد عن الأطعمة الضارة التي تزيد الوزن للأطفال كالأطعمة المصنعة والجاهزة تمامًا.

وفيما يلي سنقوم بذكر أفضل أطعمة تزيد الوزن للأطفال، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، وتساعد على زيادة الوزن، ولكنها صحية ومغذية في نفس الوقت.

_ زبدة الفول السوداني :

تعد زبدة الفول السوداني من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية؛ حيث إن تناول ملعقتين من زبدة الفول السوداني تمد الجسم بحوالى 191 سعراً حرارياً و16 جرامًا من الدهون.

_ الفواكه المجففة :

تحتوي الفواكه المجففة كالتين المجفف أو المشمش على العديد من السعرات الحرارية، وهي غنية بالسكر الطبيعي كما تمد الجسم بالطاقة، وتعمل على زيادة وزن الطفل.

_ الأفوكادو :

الأفوكادو من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية والدهون الصحية؛ حيث تحتوي ثمرة الأفوكادو متوسطة الحجم (100 جرام) على 161 سعرا حراريا و8.6 من الكربوهيدرات و15 جراما من الدهون، وبالتالى فهي من أبرز أطعمة تزيد وزن الطفل بشكل صحي.

_ الموز :

يعد الموز من أفضل الاختيارات كأكلات لزيادة وزن الجسم فهو مصدر غني بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية؛ حيث تحتوي ثمرة موز واحدة متوسطة الحجم عى 105 سعرات حرارية و27 جرامًا من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى إن الموز يحتوي على فيتامين ب 6. لذا فهو مفيد للأطفال بشكل كبير .

أطعمة تزيد الوزن في اسبوع



أطعمة تزيد الوزن في أسبوع



وهناك بعض الأشخاص الذين يعانون من النحافة يبحثون عن أطعمة تزيد الوزن في أسبوع، ولا يمكن للأطعمة الصحية تحقيق هذا الأمر بمفردها، فيجب ان تتداخل معها بعض الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية.

وهناك بعض الأطعمة غير الصحية التي قد تزيد الوزن بشكل سريع وغير صحي، مثل الأطعمة الجاهزة، والحلويات، والأطعمة المقلية.

وهناك أطعمة أخرى تزيد الوزن بسرعة بشكل صحي في حال الالتزام بتناولها ضمن نظام غذائي متزن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض في الوزن عن المعدل الطبيعي، ومنها الآتي:

_ الحليب.

_ الأرز.

_ المكسرات.

_ اللحوم بأنواعها المختلفة.

_ البطاطا.

_ الفواكه المجففة.

_ الأفوكادو.

_ حبوب الطعام المدعمة.

_ الشوكولاتة الداكنة.

_ الجبن.

_ البيض.

_ زبادي اللبن كاملة الدسم.

_ الدهون الصحية.



أما بالنسبة للأطعمة غير الصحية، ولكنها يمكن تحقيق زيادة الوزن في أسبوع واحد، فهي أنواع الطعام التي تحتوي على الكربوهيدرات ويمكن لتناول كميات كبيرة منها أن تزيد الوزن بشكل سريع، وتشمل ما يلي :

_ الخبز الأبيض.

_ الأرز الأبيض.

_ المخبوزات بأنواعها، مثل البيتزا، والفطائر.

_ الحلويات.

_ المشروبات الغازية.

_ المشروبات المحلاة.

_ المعكرونة.