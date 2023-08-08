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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

عروس تقوم برقصة غريبة
عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حلل زفافهم

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لعروسة وهي ترقص على عمود في ليلة زفافها، وانتقد مستخدمو السوشيال ميديا هذا الفعل ورد فعل الزوج على ما قامت به.

 

عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم

 

 وظهرت العروس في الفيديو عروس بفستان ابيض محتشم واكمام طويلة وحجاب، وهي ترقص على عمود، وتشبه الرقص الذي يقوم به الاستربتيز، وهو ما جعل النظرة تجاه العروسة سلبية للغاية، و.

 

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وآثار أيضا رد فعل الزوج إستغراب وجدل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي فكل ما قام به هو مشاهدتها والتصفيق لها.
 

ولم يتم ذكر مكان الواقعة أو تاريخها، ولكن الأمر الذي اتفق عليه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأن الأفراح أصبح بها أفعال غريبة وغير متوقعة.

 

عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم
عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم
عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم
عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم
عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم
عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم
حفل زفاف الزوج رد فعل الزوج رقصة الستربتيز مواقع التواصل الاجتماعي

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