عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لعروسة وهي ترقص على عمود في ليلة زفافها، وانتقد مستخدمو السوشيال ميديا هذا الفعل ورد فعل الزوج على ما قامت به.

عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم

وظهرت العروس في الفيديو عروس بفستان ابيض محتشم واكمام طويلة وحجاب، وهي ترقص على عمود، وتشبه الرقص الذي يقوم به الاستربتيز، وهو ما جعل النظرة تجاه العروسة سلبية للغاية، و.

وآثار أيضا رد فعل الزوج إستغراب وجدل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي فكل ما قام به هو مشاهدتها والتصفيق لها.



ولم يتم ذكر مكان الواقعة أو تاريخها، ولكن الأمر الذي اتفق عليه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأن الأفراح أصبح بها أفعال غريبة وغير متوقعة.

عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم

عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم

عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم

عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم

عروس تقوم برقصة غريبة لزوجها في حفل زفافهم