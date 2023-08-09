هدوء نسبي في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تشهد أسعار الذهب في مصر هدوءًا نسبيًا، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محال الصاغة.
فيما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس المقبل، وذلك للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة.
وسجّلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر 2160 جنيهًا للجرام ، بينما تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات، لتسجل مستوى 1928 دولارًا.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,462 شراء 2,469
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,154 شراء 2,160
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,846 شراء 1,851
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,232 شراء 17,280
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,462 شراء 2,469
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,257 شراء 2,263
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,154 شراء 2,160
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,846 شراء 1,851
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,436 شراء 1,440
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,231 شراء 1,234
|الاونصة
|بيع 76,559 شراء 76,773
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,232 شراء 17,280
|الكيلو
|بيع 2,461,714 شراء 2,468,571