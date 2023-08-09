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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

جنا دياب
جنا دياب

شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة رفقة أصدقائها. 

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وتألقت جنا عمرو دياب، مرتدية مايوه باللون الأزرق ومايوه باللون الموف ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جنا، في المكياج، على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت جنا عمرو دياب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت .

وتفضل جنا، الظهور بشكل كثير ومختلف ونشر صورها مع أصدقائها بشكل دائم. 

وإليكم صور جنا عمرو دياب.. 

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