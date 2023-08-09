فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

نشرت الفنانة بشرى، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة.

وارتدت بشرى فستان زفاف باللون الأبيض ذا تصميم مختلف ومميز يتناسب معها ويكشف عن جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت بشرى، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الفاتح الذي يبرز جمال أنوثتها .

كما اختارت أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور بشرى..