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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2023/2024

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعا بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية للعام المالي الجديد 2023/2024 والذي بدأ في يوليو الجاري، وذلك على مدار 3 ساعات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد المهندس أشرف هواش، وكيل مديرية الإسكان، الدكتورة ريهام غنيم مدير إدارة الشئون المالية، الأستاذ عبد الشافي كمال مدير إدارة الشؤون القانونية، المهندس ناجي حنا مدير إدارة أملاك الدولة، المهندس حاتم حسني مدير الإدارة الهندسية، الأستاذ حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

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وناقش محافظ الغربية مع الحاضرين الخطة والتي تضم مشروعات الكهرباء، الرصف والكباري والأنفاق، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، حيث تمت مناقشة آليات تنفيذ المشروعات لتحقيق المستهدف العام من الخطة.

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وأشار المحافظ إلى أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، حيث يتم وضع المشروعات في الخطة بعد دراسة فنية مبنية على أسس علمية وموضوعية ومدى أولوياتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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وأضاف الدكتور طارق رحمي أن المحافظة انتهت من تنفيذ بنود الخطة السابقة، وستعطي الأولوية في الخطة الجديدة لاستكمال مشروعات الرصف الممتدة لخطة العام الجديد والتي تتمثل في إنشاء وتوسعة محاور مرورية تساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل المدن وخارجها.

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إدارة الشئون أرق استكمال مشروعات الاستثمارية استثمارية إدارة أملاك الدولة الدكتور أحمد عطا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور أحمد الدكتورة الخطة الاستثمارية للمحافظة

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