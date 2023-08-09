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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

اسرة محمود
اسرة محمود

تفاصيل مثيرة في واقعة إنهاء حياة شاب في مركز زفتي بمحافظة الغربية، حيث سردت أسرة الشاب التفاصيل الكاملة في الواقعة.

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وقال شقيق الشاب محمود مالك، الذي تم التخلص منه على يد أشخاص في مدينة زفتي في الغربية لـ صدى البلد، أنه يبحث عن حق شقيقه، وذلك بعد أن قام المتهمين باختطافه غدرا وأحضروا شخصا للشهادة على محمود زورا، مشيرا إلى أن أهل القرية بأكملها تعرف شقيقه.

وتابع شقيق محمود شاب الغربية، قائلة «خدوه في بيت في زفتى ورفعوا عليه آلات حادة وضربوه وقالوله أنت على علاقة بزوجة شقيقنا، ورد عليهم محمود قائلا أنه لم يقوم بفعل أي شيء، ولكن لأنه كان يعمل لدى والد زوجة شقيقهم، أتهموه بأنه على علاقة معها، وقاموا بإجباره على إمضاء إيصالات أمانة فارغة، ثم أخبروه بأنه إذا قام بإخبار أحد سيقومون بوضع مبلغ 4 ملايين جنيه على الإيصال، ثم قاموا بإجباره على تنفيذ البشعة ليكشفوا إذا كان كاذب أم لا، ثم استدرجوه إلي الشرقية ونفذوا الواقعة».

فيما أضاف صديق محمود شاب الغربية «أنا ومحمود عشرة سنين من 30 سنة، وأنا اللي روحت وأتعرفت عليه وغسلته بدموعي قبل المياه، ومحمود ده تراب الأرض يشهد بأخلاقه، ده مدينة كاملة بمراكزها بالقرى خرجت في جنازته إزاي يعني بعد ده يكون متهم في قضية شرف، إحنا عايزين حقه من الناس دي، عشان دول ضيعوا حياته ومستقبل أبنائه».

وأشارت شقيقة محمود شاب الغربية «أمي مش هترتاح ولا هتنام إلا لما تاخد حقه محمود مكنش وحش عشان يعملوا كدة وده كله عشان الفلوس وهما إتهموه غدر أنه كان بيكلم الست دي عشان هو كان شغال في البيت وسلطوا الولد اللي كان شغال معاه عشان يقول كلام كدب وبعدين خدوه وخلصوا عليه، وأنا عايزة حق أخويا».

واختتمت والدة محمود شاب الغربية الحديث قائلة «عايزة أقول ربنا يبارك في المسئولين يجيبوا حق إبني محمود بما يرضى الله انا مش عايزة غير حق ابني، ده لو قالي عايز فلوس الدنيا كنت اديته، أنا مربية الاتنين أيتام وهو الكبير وهو اللي كان بيجري علينا».

الغربية زفتى مديرية امن الغربية محمود مالك شاب الغربية

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