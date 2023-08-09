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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من كفر غطاطي لـ الطالبية.. تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة الهرم

المتهم
المتهم

تفاصيل مثيرة في واقعة كفر غطاطي بمنطقة الهرم، والتي أنهى فيها عبد المولى، عامل الخردة حياة زوجته رانيا البالغة من العمر 39 عاما، وإبنته جنا 9 سنوات، كما أصاب 4 آخرين من بناته بجروح مختلفة مستخدما آلة حادة ثم فر هاربا من المنزل، إلا أن أجهزة مباحث الجيزة تمكنت من ضبطه.

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تفاصيل جديدة في واقعة عامل الخردة بالهرم

واقعة الهرم وبالتحديد منطقة كفر غطاطي، وقعت أحداثها في الساعات الأخيرة من يوم الإثنين، حيث إستغل المتهم عبدالمولى بكري 40 عاما، إنقطاع التيار الكهربائي وقام تشغيل مكبرات الصوت على تروسيكل خاص به لجمع الخردة، ثم دخل إلي المنزل ونشب بينه وبين زوجته خلافات أخرج على أثرها آلة حادة وقام بإنهاء حياتها بعدما سدد لها عدة ضربات، ثم توجه إلى ابنته جنا وقام بالإجهاز عليها حتى سقطت متوفية، ثم توجه إلى بناته الأربعة وكرر فعلته إلا أن العناية الآلهية أنقذتهم من الموت.

عبدالمولى إعتاد على تعاطي المواد المخدرة، حيث قرر الأهالي بمنطقة كفر غطاطي أن المتهم مدمنا للأستروكس والآيس، وبالكاد خرج من محبسه حيث كان متهما في قضية سرقة قبل أيام من ارتكاب الواقعة، إلا أنه ونتيجة خلاف بينه وبين زوجته قام بالتعدي عليها وهي في المنزل وإزهاق روحها، ثم إنهاء حياة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات، وإصابة بناته البالغ أعمارهم ما بين 16 عاما و5 أعوام، ثم حاول إضرام النيران في المنزل وفر هاربا.

مأموريات أمنية أعدتها أجهزة أمن الجيزة، لضبط عبدالمولى، حيث سرعان ما أنتشرت أجهزة أمن الجيزة في منطقة كفر غطاطي في الهرم، وأجرت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها حول الواقعة، حيث تم تحديد خطوط سير المتهم عبدالمولى وباستخدام التقنيات الحديثة نجحت أجهزة المباحث بإشراف اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في تحديد مكان اختبائه.

توجهت مأموريات أمنية بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، وبقيادة العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، إلى مكان اختباء عبدالمولى، حيث تبين أنه توجه إلى منزل أحد أصدقائه - له معلومات جنائية - بمنطقة الطالبية للاختباء لديه، وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة مباحث الهرم من ضبط المتهم وصديقه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي أجريت برئاسة العقيد مؤمن فرج  وكيل فرقة مباحث الهرم، أن المتهم بالغ من العمر 40 عاما من محافظة بني سويف وله معلومات جنائية، ويعمل في تجارة الخردة حيث إنتقل إلى محافظة الجيزة بمنطقة كفر غطاطي في الهرم قبل فترة هو وزوجته، ونتيجة لخلافات بينهما قام بإنهاء حياتها وابنتهما، وأصاب 4 من بناته.

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