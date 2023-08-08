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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. المتهم في جريمة كفر غطاطي حاول حرق المنزل بعد قتل زوجته

المتهم في جريمة الهرم
المتهم في جريمة الهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة جريمة الهرم، والمتهم فيها عامل خردة بقتل زوجته وابنته وإصابة 4 من بناته بجروح قطعية وذبحية.

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تفاصيل جديدة في واقعة جريمة الهرم

حيث تبين من التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة، أن المتهم قتل زوجته على السرير في الطابق الأول من المنزل وعقب الانتهاء حاول إضرام النيران في المرتبة المتواجد عليها الجثمان، إلا أن الأهالي تمكنوا من إخماد الحريق.

 

وتبين من المعاينة والتحريات التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث في الجيزة، العثور على ابنتي المتهم ملك 16 سنة، ومنة 15 سنة غارقين في دمائهم بمدخل المنزل خلف البوابة الحديدية وبهما آثار لجروح قطعية وذبحية في الرقبة.

 

كما عثرت أجهزة أمن الجيزة خلال المعاينة على جثمان الزوجة رانيا م 39 سنة، وبها جرح ذبحي في الرقبة على السرير في غرفة بالطابق الأول للمنزل، وجثة ابنتها جنا 9 سنة على الأرض، كما تم العثور على مي 8 سنوات وسجدة 5 سنوات وبهم جروح قطعية بالرقبة على الأرض بالقرب من شقيقتهم المتوفية.

 

وباشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في حادث كفر غطاطي بمنطقة الهرم، حيث أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثامين الزوجة والإبنة وإصدار تقريرا بالصفة التشريحية الخاص بهم، لكشف الأسباب التي أدت إلي وفاتهم، وكذا طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية الخاصة بـ 4 فتيات بالغة أعمارهم ما بين 5 سنوات و16 سنة، وإجراء تحليل مخدرات للزوج المتهم بارتكاب الجريمة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتبين من التحريات الأمنية، أن المتهم يدعى عبدالمولى ب بالغ من العمر 40 عاما وقام بقتل زوجته وابنته وإصابة بناته الأربعة آثر خلافات زوجية نشبت بينه وبين زوجته، قام على أثرها بالإمساك بـ آلة حادة وإنهاء حياة زوجته بجرح قطعي في الرقبة ثم قام بإنهاء حياة إبنته البالغة من العمر 9 سنوات بجرح قطعي في الرقبة، ثم أصاب بناته الأربعة بجروح قطعية في الرقبة.

 

وأشارت التحريات الأمنية في الجيزة، إلي أن المصابين الأربعة هم ملك 16 سنة، ومنة 15 سنة، ومي 8 سنوات، وسجدة 5 سنوات، وزوجته المتوفية تدعى رانيا ربة منزل وبالغة من العمر 39 عاما، وابنته المتوفية تدعى جنا بالغة من العمر 9 سنوات، حيث تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأن المتهم نشب بينه وبينه زوجته خلافات، قام على أثرها بإحضار آلة حادة من المطبخ وأنهال عليها بالضرب حتى سقطت غارقة في دمائها، ثم توجه إلى ابنته وقام بقتلها بنفس طريقة وفاة والدتها، ثم قام بإصابة بناته الأربعة.

 

وتبين من تحريات فريق المباحث بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبرئاسة العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتهم تشاجر مع زوجته في ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء، واستمع الجيران أصوات الصراخ والاستغاثة وبفحص الأمر كانت الجريمة، حيث تبين العثور على جثة الزوجة 39 سنة، غارقة في دمائها وبجوارها ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات.

 

وأفادت التحريات الأمنية أن المتهم أصاب بناته الأربعة البالغين من العمر 5 سنوات، و8 سنوات، و15 سنة، و16 سنة، بجروح قطعية في الرقبة، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والمصابين إلي مستشفى الهرم لإنقاذهم، وإخطار النيابة العامة في الجيزة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل في منطقة كفر غطاطي في الهرم، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلي موقع البلاغ، وتبين بالانتقال والمعاينة العثور على جثمان سيدة وطفلة 9 سنوات متوفين جراء جروح قطعية في الرقبة، و4 فتيات مصابين بجروح قطعية في الرقبة.

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