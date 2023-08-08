عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

واقفة بتنشر سجادة.. سقوط طالبة من البلكونة في الجيزة

سقوط فتاة - أرشيفية
سقوط فتاة - أرشيفية

أصيبت طالبة في الجيزة، بكسور وجروح متفرقة في الجسد أثر سقوطها من الطابق الثاني بالعقار محل سكنها، أثناء قيامها بنشر سجادة في الشرفة.

عامل خردة بدرجة قاتل محترف.. صور المتهم في جريمة كفر غطاطي بالهرم

كارثة إنسانية في الهرم.. عبدالولي خلص على مراته وبناته الخمسة |التفاصيل الكاملة

مفاجأة.. تحريات جريمة الهرم المروعة: القاتل لسه خارج من السجن

رأس الزوجة شبه مفصولة في الظلام.. تفاصيل جديدة في جريمة الهرم المروعة

سقوط طالبة من الطابق الثاني في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام تضمنت استقبال طالبة مصابة بكسور وسحجات متفرقة في الجسد، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطالبة بالغة من العمر 15 عاما، ومصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

كما شرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الطالبة سقطت من شرفة الطابق الثاني أثناء قيامها بنشر سجادة، حيث أختل توزانها وسقطت في الشارع.

وبسؤال والدة الطالبة، قررت أمام العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، أن ابنتها اختل توازنها أثناء قيامها بنشر سجادة في شرفة منزلهم الكائن بالطابق الثاني بأحد العقارات بمنطقة منشأة البكاري في الهرم، وسقطت في الشارع مما نتج عنه إصابتها ولم تتهم أحد.

تم نقل الفتاة إلى مستشفى الهرم، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث طالبة الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب موظفة بإحدى الجهات الحكومية

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

قرار جديد بشأن العلاوات الخمس.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟

موضوعات متعلقة

عامل خردة بدرجة قاتل محترف.. صور المتهم في جريمة كفر غطاطي بالهرم

كارثة إنسانية في الهرم.. عبدالولي خلص على مراته وبناته الخمسة |التفاصيل الكاملة

مفاجأة.. تحريات جريمة الهرم المروعة: القاتل لسه خارج من السجن

رأس الزوجة شبه مفصولة في الظلام.. تفاصيل جديدة في جريمة الهرم المروعة

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

جثتان داخل أكياس سوداء.. قرارات النيابة في جريمة شقة الهرم

مفاجآت في الصفة التشريحية لـ طبيب الساحل.. الجثمان متعفن وشق بفروة الرأس

الأب خلص على أمهم قدامهم .. تفاصيل مثيرة في جريمة شقة الهرم

ترشيحاتنا

قتل مراته وبنته وحاول يولع فى البيت .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة الجيزة البشعة

مرسيدس وسيات.. سيارات شبابية مستعملة بـ 110 ألف جنيه

كشف الحقيقة.. ضابط بالجيش الأوكراني يحذر من كارثة وشيكة في كييف

إسرائيل تفرج عن المتهم بقتل الشهيد الفلسطيني قصي معطان

شاهد.. أبو العينين الخيرية تشارك مع التحالف الوطني في تجهيز العرائس الأيتام

نتائج كارثية.. ماذا لو هاجمت دول مجموعة إيكواس النيجر عسكريا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خرافي.. نسرين طافش تثير الجدل بفستان جرئ

صورة جديدة لـ فيروز تثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا ..شاهد

فوائد خارقة لا تعلمها عن تناول الفشار

دراسة.. سبب صادم للإصابة بانتفاخ الدماغ

فيديو

أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ