واقفة بتنشر سجادة.. سقوط طالبة من البلكونة في الجيزة

أصيبت طالبة في الجيزة، بكسور وجروح متفرقة في الجسد أثر سقوطها من الطابق الثاني بالعقار محل سكنها، أثناء قيامها بنشر سجادة في الشرفة.

سقوط طالبة من الطابق الثاني في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام تضمنت استقبال طالبة مصابة بكسور وسحجات متفرقة في الجسد، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطالبة بالغة من العمر 15 عاما، ومصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

كما شرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الطالبة سقطت من شرفة الطابق الثاني أثناء قيامها بنشر سجادة، حيث أختل توزانها وسقطت في الشارع.

وبسؤال والدة الطالبة، قررت أمام العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، أن ابنتها اختل توازنها أثناء قيامها بنشر سجادة في شرفة منزلهم الكائن بالطابق الثاني بأحد العقارات بمنطقة منشأة البكاري في الهرم، وسقطت في الشارع مما نتج عنه إصابتها ولم تتهم أحد.

تم نقل الفتاة إلى مستشفى الهرم، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.