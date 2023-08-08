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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل خردة بدرجة قاتل محترف.. صور المتهم في جريمة كفر غطاطي بالهرم

المتهم في جريمة كفر
المتهم في جريمة كفر غطاطي

ينشر موقع صدى البلد صور المتهم في جريمة كفر غطاطي بمنطقة الهرم، والذي يدعى عبدالمولى بكري البالغ من العمر 40 عاما، عامل جمع خردة، قام بإنهاء حياة زوجته وابنته وأصاب بناته الأربعة داخل المنزل بمنطقة كفر غطاطي.

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التفاصيل الكاملة في جريمة كفر غطاطي بـ الهرم

وتبين من المعاينة والتحريات التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث في الجيزة، العثور على ابنتي المتهم ملك 16 سنة، ومنة 15 سنة غارقتين في دمائهما بمدخل المنزل خلف البوابة الحديدية وبهما آثار لجروح قطعية في الرقبة.

كما عثرت أجهزة أمن الجيزة خلال المعاينة على جثمان الزوجة رانيا م 39 سنة، وبها جرح في الرقبة على السرير في غرفة بالطابق الأول للمنزل، وجثة ابنتها جنا 9 سنة على الأرض، كما تم العثور على مي 8 سنوات وسجدة 5 سنوات وبهما جروح قطعية بالرقبة على الأرض بالقرب من شقيقتهما المتوفاة.

المتهم

وباشرت النيابة العامة بالجيزة، التحقيقات في حادث كفر غطاطي بمنطقة الهرم، حيث أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثماني الزوجة والابنة وإصدار تقرير بالصفة التشريحية الخاص بهما، لكشف الأسباب التي أدت إلي وفاتهما، وكذا طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية الخاصة بـ 4 فتيات بالغة أعمارهن ما بين 5 سنوات و16 سنة، وإجراء تحليل مخدرات للزوج المتهم بارتكاب الجريمة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحريات الأمنية، أن المتهم يدعى عبدالمولى، بالغ من العمر 40 عاما وقام بقتل زوجته وابنته وإصابة بناته الأربعة اثر خلافات زوجية نشبت بينه وبين زوجته، قام على أثرها بالإمساك بـ آلة حادة وإنهاء حياة زوجته بجرح قطعي في الرقبة ثم قام بإنهاء حياة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات بجرح قطعي في الرقبة، ثم أصاب بناته الأربعة بجروح قطعية في الرقبة.

المتهم

وأشارت التحريات الأمنية في الجيزة، إلى أن المصابات الأربعة هن ملك 16 سنة، ومنة 15 سنة، ومي 8 سنوات، وسجدة 5 سنوات، وزوجته المتوفاة تدعى رانيا ربة منزل وبالغة من العمر 39 عاما، وابنته المتوفاة تدعى جنا بالغة من العمر 9 سنوات، حيث تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والمصابات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأن المتهم نشبت بينه وبينه زوجته خلافات، قام على أثرها بإحضار آلة حادة من المطبخ وانهال عليها بالضرب حتى سقطت غارقة في دمائها، ثم توجه إلى ابنته وقام بقتلها بنفس طريقة وفاة والدتها، ثم أصاب بناته الأربعة.

وتبين من تحريات فريق المباحث بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبرئاسة العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتهم تشاجر مع زوجته في ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء، وسمع الجيران أصوات الصراخ والاستغاثة وبفحص الأمر كانت الجريمة، حيث تبين العثور على جثة الزوجة 39 سنة، غارقة في دمائها وبجوارها ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات.

المتهم
المتهم

وأفادت التحريات الأمنية أن المتهم اصاب بناته الأربعة البالغات من العمر 5 سنوات، و8 سنوات، و15 سنة، و16 سنة، بجروح قطعية في الرقبة، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والمصابات إلي مستشفى الهرم لإنقاذهن، وإخطار النيابة العامة في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل في منطقة كفر غطاطي في الهرم، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة إلي موقع البلاغ، وتبين بالانتقال والمعاينة العثور على جثمان سيدة وطفلة 9 سنوات متوفتين جراء جروح قطعية في الرقبة، و4 فتيات مصابات بجروح قطعية في الرقبة.

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