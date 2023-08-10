296 شركة مصرية تصدر منتجات غذائية إلى ألمانيا خلال 2022

أكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الاتحاد الأوروبي، يعد ثاني أهم التكتلات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بعد الدول العربية بنسبة 20% من إجمالي صادرات القطاع خلال 2022.

وأضاف التقرير الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه أن نمو الصادرات إلى دول الاتحاد بنسبة 30% خلال 2022 مقارنة بما كانت عليه في 2021، حيث سجل أجمالي الصادرات في 2022 نحو 823 مليون دولار فيما بلغت خلال 2021 نحو 634 مليون دولار.

وأوضح أن عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى الدول الأوروبية خلال العام الماضي بلغ حوالى 768 شركة من بينهم 406 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار، و147 شركة تزيد صادرات عن مليون دولار، منوهًا إلى أن صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي فى الفترة من يناير إلى مايو 2023 بلغ نحو 363 مليون دولار.

وعن أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى الدول الأوربية خلال 2022، أوضح التقرير أن الفراولة المجمدة احتلت قائمة أهم الصادرات الغذائية المصرية إلى أوروبا، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها نحو 154 مليون دولار بنسبة نمو 27% عن عام 2021، بينما جاءت الأغذية المحضرة للحيوان في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 63 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 277% عن 2021، وفى المركز الثالث جاء منتج الشحوم والدهون بقيمة صادرات بلغت 58 مليون دولار وبنسبة نمو 45% عن العام قبل الماضي.

كما صدرت مصر بذور وأثمار زيتية بقيمة 48 مليون دولار، خضار مخلل بقيمة 46 مليون دولار، مصارين وأمعاء بقيمة 39 مليون دولار، خرشوف مجمد بقيمة 33 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 33 مليون دولار.

وعن أهم الدول الأوروبية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال العام الماضي، ذكر المجلس أن هولندا جاءت فى المركز الأول، حيث استحوذت على 143 مليون دولار بنسبة 17% وبنسبة نمو بلغت نحو 67%، ثم ألمانيا الاتحادية التى استحوذت على 125 مليون دولار بنسبة نمو بلغت نحو 5%، وفى المركز الثالث جاءت إيطاليا التى استوردت منتجات مصرية بـ 102 مليون دولار بنسبة تراجع 5% عن عام 2021، ثم أسبانيا بقيمة 81 مليون دولار وبنسبة نمو 23%، انجلترا بقيمة 68 مليون دولار بنسبة نمو 42%.

وأشار المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أن ألمانيا تعد تاسع أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال 2022 بقيمة 125 مليون دولار، وبنسبة 3% من إجمالي صادرات القطاع، كما أنها تحتل المركز الثاني بين دول الاتحاد الأوروبي المستوردة للأغذية المصرية بنسبة 15%

وأوضح أن ألمانيا واحدة من أهم الأسواق الأوروبية فى تجارة الغذاء، حيث يتم من خلالها إعادة التصدير إلى العديد من دول الأوروبية، وتابع البيان “تطور الصادرات بلغ خلال العام الماضي ذروته، حيث سجلت صادرات مصر من الأغذية فى 2014 نحو 66 مليون دولار، لترتفع فى 2020 وتسجل 88 مليون دولار بنسبة نمو 13 % عن 2019، وفى 2021 بلغت الصادرات الغذائية المصنعة نحو 119 مليون دولار بنسبة نمو 36%، وفى 2022 بلغت 125 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 5%.

وعن أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى ألمانيا خلال العام الماضي، أكد أن هناك نحو 296 شركة من بينها 125 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار، واستحوذت الفراولة المجمدة على المركز الأول في صادرات القطاع إلى ألمانيا، حيث استحوذت على 31 % من إجمالي الصادرات بقيمة 39 مليون دولار، ثم جاءت البذور والأثمار الزيتية بصادرات بلغت 22 مليون دولار، كما صدرت الشركات المصرية بـ11 مليون دولار بصل مجفف، 10 مليون دولار مصارين وامعاء، 8 مليون دولار محضرات خضر، والباقي كان عبارة عن خضار مجمد وخضار مخلل وزيوت عطرية وعصائر ومواد زلالية ومركزات طماطم وطحينة وحلاوة وشحوم ودهون.