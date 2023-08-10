صحف السعودية| زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب شرق البيرو.. رسالة من خادم الحرمين لرئيس وزراء إثيوبيا.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم على مكة

طقس حار على الشرقية ورياح مثيرة للأتربة على مكة والمدينة

زلزال بقوة 4.8 ريختر إقليم أوكايالي شرق بيرو

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء إثيوبيا

لأسهم اليابانية تفتح على تراجع

ألمانيا تسلم أوكرانيا بطاريتي صواريخ "باتريوت" إضافيتين



تناولت صحف السعودية،اليوم الخميس، أبرز الموضوعات محلية ودولية التي تهم المواطن العربي.



صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة أنباء عن ضرب ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم أوكايالي شرق بيرو.

وأفاد المعهد الجيوفيزيائي في بيرو، أن مركز الزلزال كان على بعد 42 كيلومترًا من مدينة بوكالبا، وعلى عمق 153 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كما نشرت المدينة عن الأسهم اليابانية تفتح على تراجع.

وافتتحت سوق الأسهم اليابانية، اليوم، جلسة التداول للأوراق المالية على تراجع.

وهبط المؤشر "نيكي" 0.58 % عند الفتح إلى 32015.96 نقطة.

كما انخفض المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.20 % إلى 2277.94 نقطة.

الرياض

نشرت الرياض عن تعزيز ألمانيا الدفاع الجوي الأوكراني ببطاريتين إضافيتين لصواريخ باتريوت ، وفقا للقائمة الرسمية للمساعدات العسكرية المقدمة لكييف التي يتم تحديثها أسبوعيا من قبل الحكومة الألمانية.

وتعد أنظمة صواريخ باتريوت أمريكية الصنع ذات أهمية خاصة لأوكرانيا، فوفقا لكييف تمكنت بطاريات باتريوت بالفعل عدة مرات من اعتراض صواريخ روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه المساعدة كان قد تم الاتفاق عليها مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وكتب زيلينسكي: "إتمام اتفاقنا سينقذ آلاف الأرواح من شعبنا. نواصل العمل من أجل تقوية أوكرانيا وحمايتها من الإرهاب الروسي".

كما تشمل الإمدادات الألمانية الجديدة 10 مركبات مجنزرة متعددة الأغراض من طراز باندفاجن 206 وست شاحنات نصف مقطورة ثقيلة وحوالي 6000 طلقة دخان لقطع مدفعية من عيار 155 ملم، فضلا عن معدات أخرى.



الشرق الأوسط

نشرت الشرق الأوسط عن إعلان وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم بـ 9 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح الخميس وأكدت تقارير سابقة من عمدة موسكو تفيد بإسقاط طائرتين بدون طيار بالقرب من العاصمة.

وقالت الوزارة إن تسع طائرات مسيرة قُمعت بقدرات الحرب الإلكترونية وسقطت في مياه البحر الأسود بالقرب من مدينة سيفاستوبول ، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وقالت الوزارة إن دفاعات جوية أسقطت طائرتين بدون طيار أخريين متجهتين نحو موسكو فوق منطقة كالوغا المجاورة وفوق منطقة أودينتسوفو في ضواحي العاصمة.

عكاظ

نشرت عكاظ عن القمة المرتقبة لقادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا «إكواس»، لمعرفة السيناريو القادم بشأن التعامل مع انقلاب النيجر، خصوصاً بعد انتهاء المهلة التي منحتها للانقلابيين لتسليم السلطة وإعادة الرئيس المعتقل محمد بازوم.

وقالت عكاظ أن ربما يبدو سيناريو التدخل العسكري مطروحاً كأحد الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها المجموعة، إلا أن الانقسامات بشأنه بين دولها قد تجعل اتخاذ القرار بشأنه أمراً يبدو بعيد المنال خلال الاجتماع المرتقب، رغم أنه سبق التلويح بكل الخيارات والاحتمالات بشأن تلك الأزمة.

الانقسام بشأن التدخل العسكري لإنهاء أزمة الانقلاب ليس على المستوي الأفريقي فحسب، بل يظهر أيضاً على المستوى الدولي، إذ تدفع فرنسا بقوة باتجاه سيناريو حل الأزمة بالقوة، فيما تؤكد واشنطن؛ التي دانت الانقلاب وتواصلت عبر وزير خارجيتها مع الرئيس المحتجز، على الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة، رغم صعوبة ذلك المسار بعد رفض الانقلابيين للحلول المطروحة حتى الآن.

أما روسيا فهي ترفض الحل العسكري، وترى أنه لا يساهم في استقرار الوضع في النيجر، أو في منطقة الساحل الأفريقي ككل.

هذا الانقسام في المواقف الإقليمية والدولية؛ الذي يقابله تعنت في موقف الانقلابيين، من شأنه بعثرة جهود الحل وإطالة أمد الأزمة، وربما تجميدها حتى إشعار آخر.

كما نشرت عكاظ نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون دعا إلى المزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب، وإلى زيادة إنتاج الأسلحة وتوسيع نطاق التدريبات العسكرية.

كما شدّد الزعيم الكوري الشمالي، اليوم الخميس، على إجراء مناورات حربية من أجل تجريب الأسلحة الجديدة بنجاعة.

وبينت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن تصريحات كيم جونغ أون كانت خلال اجتماعه مع قيادة الحزب الحاكم، حيث تعهد خلال الاجتماع برفع جاهزية الحرب.

وقبل أيام، تفقد كيم جونغ أون المصانع العسكرية الرئيسية في البلاد، حيث اطلع على التقدم المحرز في تجسيد السياسات الدفاعية.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية حينها أن كيم زار مصنعاً لإنتاج القذائف الصاروخية ومصنعاً لإنتاج محركات الصواريخ الإستراتيجية والطائرات المسيّرة الهجومية، كما أن الزعيم الكوري اطلع على التقدم في تحقيق أهداف وسياسات حزب العمال الكوري في مجال الصناعات الدفاعية.



الوطن

نشرت الوطن السعودية عن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ،اليوم الخميس، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير, في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الباحة يمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, كما يبقى الطقس حار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

الوئام

نشرت صحيفة الوئام عن بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.



قام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي له، بالمقر الرئاسي اليوم، في العاصمة أديس أبابا.

ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لـ"آبي أحمد" ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا، فيما حمَّله رئيس وزراء إثيوبيا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني.