احترس .. مشروب شهير يسبب دوخة وتشنجات في هذه الحالة

يعد الشاي الأخضر من أشهر المشروبات الطبيعية المعروفة بفوائدها الصحية الكثيرة والمتعددة

ولكن ما لا ينتبه له كثيرون أن الإسراف في الشاي الأخضر أو تناوله بشكل خاطئ قد يتسبب في مضاعفات صحية عديدة .



ووفقا لما جاء في موقع senchateabar فإن الإسراف في الشاي الأخضر يتسبب في الدوخة والتشنجات.



يمكن أن يسبب الكافيين الموجود في الشاي الأخضر الشعور بالدوار عند تناوله بكميات كبيرة.

يقلل الكافيين من تدفق الدم إلى الدماغ والجهاز العصبي المركزي ، مما يؤدي إلى دوار الحركة، وفي حالات نادرة ، يمكن أن يؤدي تناول الشاي الأخضر إلى تشنجات أو ارتباك .

في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي استهلاك الشاي الأخضر بكميات إلى زيادة طنين الأذن لدى الأصحاء.

اشرب دائمًا الشاي الأخضر بكميات معتدلة وتجنب إذا كنت حساسًا للكافيين وتظهر الأبحاث أن الحد الأقصى للجرعة التي يمكن تحملها عند البشر يعادل 24 كوبًا من المشروبات.

إن معظم هذه الآثار الجانبية نادرة الحدوث وتحدث فقط عند تناوله بكميات زائدة أو لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية من مكونات الشاي الأخضر.

