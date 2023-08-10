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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتراق سيارة ميكروباص في القليوبية دون ضحايا.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من إخماد حريق شب في سيارة ميكروباص بمدينة الخانكة  دون وقوع إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق وأمرت بفحص الحريق وطلب تحريات المباحث وبيان أسباب الواقعة وفحص وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه واستدعاء صاحب السيارة لسؤاله.

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تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا باشتعال حريق بسيارة في مدينة الخانكة ، وتم على الدفع بسيارة إطفاء لمحل الواقعة للسيطرة على النيران قبل وقوع إصابات.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على السيارة وسؤال صاحبها وتكليف البحث الجنائي بمعاينة الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه واستدعاء شهود العيان.

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القليوبية الحماية المدنية الخانكة تحريات المباحث شرطة النجدة

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