عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهم 3 ملايين جنيه.. تجديد حبس خلية إخوانية في القليوبية

محكمة
محكمة

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى باستمرار حبس أفراد خلية إخوانية ٤٥ يوما حبسا مطلقا وفقا لقانون حظر الكيانات الإرهابية.

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

حادث غريب.. مصرع سيدة بعد انزلاقها من أعلى السلم بالقليوبية

كان المتهمون وعددهم ٨ أفراد يتزعمهم نجل شقيق قيادى اخوانى يدعى " ع ع " قد قامت بالتواصل عبر مواقع الانترنت وترويج شائعات كاذبة بهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى والتحريض ضد الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة وقيامهم بتجنيد مجموعة من الشباب لنشر وبث تلك الأخبار على العديد من المواقع والمحافظات.
وفى ضربة أمنية للأمن الوطني تمكنت الأجهزة بالتنسيق مع الأمن العام من رصد وتتبع أفراد التشكيل بالتعاون مع مباحث الانترنت وامكن تحديد أماكن وسائل البث.
وتم استئذان النيابة العامة وضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والمصرية قاربت ٣ مليون و٢٠٠ ألف جنيه وسيارتين وعدد من أجهزة اللاب توب وأجهزة للاتصال عبر القمر الصناعي مستخدماً فيها شرائح خطوط اجنبيه لبث تلك المعلومات والأخبار المزيفة داخليا و خارجيا.


كما تبين من الفحص قيامهم بتصوير مقاطع مفبركة لاحداث ووقائع غير صحيحة بهدف إثارة الرأي العام واحداث الذعر بين المواطنين ورصدهم لعدة مواقع خاصه بمؤسسات الدولة بهدف القيام بأعمال عدائية ضدها كما تبين تلقيهم بعض التكليفات من قيادات الإخوان الهاربة بالخارج.
 

وتم ضبط بندقيتين آليتين وطبنجتين كمية من الذخائر وقيامهم بإنشاء العديد من المواقع المستعارة بأسماء مزيفة لجهات حكومية وشخصيات عامة بهدف إثارة الرأي العام وبث الاخبار المغلوطة على نطاق واسع لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
وأمرت المحكمة بحبسهم حبسا مطلقا ٤٥ يوما وفقا ما تقدم والتحفظ على المضبوطات.

القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

حبس الجزار المتهم بإنهاء حياة نجل عمه بكفر شكر في القليوبية

حادث غريب.. مصرع سيدة بعد انزلاقها من أعلى السلم بالقليوبية

شوف عمل إيه في جثمانه | جزار يتخلص من نجل عمه بالقليوبية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

أسعار الذهب والدولار.. عيار 21 مفاجأة الآن وبشرى من الأرصاد| أخبار تهمك

حاجات المفروض تشوفها وأنت بشتري موبايل جديد

كشف لغز جمجمة يعود عمرها إلى 300 ألف سنة.. ماذا وجد العلماء؟

مفاجأة الإثنين المقبل.. ماذا تقدم وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج؟

الأحد يوم الحسم.. الأهلي يترقب وأحمد فتوح يفرض شروطه والزمالك يسابق الزمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

فيديو

قادم في الطريق.. تحذير عالمي من فيروس x الجديد

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ