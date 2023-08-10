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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حادث غريب.. مصرع سيدة بعد انزلاقها من أعلى السلم بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واقعة غريبة وصادمة جرت تفاصيلها في محافظة القليوبية، حينما لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها عقب سقوطها على سلم منزلها، الأمر الذي زاد من شكوك جهات التحقيق لكشف ملابسات هذه الواقعة الغريبة.

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تفاصيل الواقعة


أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من على درج منزلها بدائرة مركز شبين القناطر وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة وسؤال اهلية المتوفاة ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بوفاة ربة منزل تدعى " م ح خ"، 35 سنة، من على درج منزلها بدائرة المركز ولقيت مصرعها فور وصولها المستشفى.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتحفظ على الجثة والعرض على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وسؤال اهلية المتوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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