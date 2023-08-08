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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سباك فى مشاجرة مع شقيقين بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

لقى سباك مصرعه اثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة مع شقيقبن بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بالدفاع عن صديقه من بطش الشقيقين وتعديهما عليه بالضرب، فقاموا بطعنه بمطواه أودت بحياته.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص يدعي اسعد. ا38 سنة، سباك مقيم دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية مع المجنى عليه والمتهمين هما "ا. ج وشقيقه م"، مقيمين دائرة المركز، لقيامه بالدفاع عن صديقه لقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب، على اثر ذلك طعنوه بسلاح أبيض" مطواه"  عدة طعنات نافذة بالجسد.
وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية القناطر الخيرية شبرا شهاب الجهات المختصة الأجهزة الامنية

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