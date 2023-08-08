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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب دراجة بخارية بالقليوبية

دفن جثة
دفن جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية بشراء دراجة نارية من الطرف الآخر ، وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق ، وذلك عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بمنطقة قرية شبرا شهاب التابعة لدائرة المركز، وأسفرت عن مصرع شخص.
على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب خلافات مالية، وقيام أحد الطرفين بشراء دراجة نارية من الطرف الأخر وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين كلا من "خ ع س"، 42 سنة، مالك مقهي، ونجل شقيقه "ع س ع"، 25 سنة، عامل، وطرف أخر "ع ع"، 35 سنة، عاطل، توفي إثر إصابته بنزيف بالمخ.
وتبين أن المتوفي هو من قام بشراء الدراجة النارية وتهرب من سداد المبلغ المالي، وتعدى عليه المتهم الثاني باستخدام "شومة" والتي أدت إلي إصابته التي أودت بحياته على الفور، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية أعمال الطبيب الشرعي القناطر الخيرية مدير أمن القليوبية خلافات مالية

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