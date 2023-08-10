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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر حادث تصادم، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.

 

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البداية عندما لقي شخص مصرعه إثر حادث دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص - مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

تم إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص - مسطرد، ووجود متوفى.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين وقوع الحادث بين دراجة نارية قيادة "ك. ج. س"، 26 سنة، وسيارة نصف نقل بسبب السرعة.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى. 

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتصريح بدفن الجثة، وسؤال قائد السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

القليوبية جهات التحقيق الطب الشرعى الصفة التشريحية قطاع أمن القليوبية

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