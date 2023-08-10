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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس الجزار المتهم بإنهاء حياة نجل عمه بكفر شكر في القليوبية

المتوفى
المتوفى

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انهاء حياة نجل عمه وإلقاء جثته بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة أسنيت بدائرة مركز شرطة كفر شكر واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.


وشهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية جريمة قتل حيث تخلص جزار من إبن عمه بطعنه عدة طعنات نافذة بأنحاء متفرقة من جسده ولم يكتفي بذلك بل وضع جثته داخل جوال وألقى بها في المياه تم القبض على المتهم واعترف بتفاصيل ارتكابه للواقعة.


تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ من والدة الطالب كريم. ع. غ 14 سنة طالب بالمرحلة الإعدادية، بتغيبه منذ 9 شهور.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، أن الملبغ باختفائه تم قتله عمدا من قبل ابن عمه "جاسر. ا. م" 17 سنة، من تاريخ تغيبه، وتخلص منه ووضعه داخل جوال وألقى جثته بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة أسنيت بدائرة المركز. 
عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب مصطفى الصباغ والنقيب أحمد عبدالحفيظ معاونو رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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القليوبية الرياح التوفيقي كفر شكر أمن القليوبية مدير المباحث الجنائية بالقليوبية

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