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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لتشكيل عصابي روج المواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المؤبد والغرامة 500 الف جنية على افراد تشكيل عصابى يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور سيف الوليد وكيل النائب العام .
وكانت المعلومات قد وردت لمكتب مكافحة المخدرات بمديرية امن القليوبية تفيد معاودة احد تجار المخدرات ويعاونة زوجته وزوجا ابنتيه عقب الافراج عنه من السجن مؤخرا  فى معاودة نشاطهم الاجرامى فى الاتجار فى المواد المخدرة واستغلال  فترة الاجازة الصيفية فى ترويج السموم البيضاء .
تم عرض المعلومات على مدير امن القليوبية وبالتنسيق مع الادارة العامة للمخدرات تبين من التحريات ان المتهمين يعتزمون نقل كمية كبيرة من الانواع المختلفة من المخدرات للساحل الشمالى من منطقة القليوبية بهدف ترويجها  فى تلك المنطقة .
وبعد استئذان النيابة العامة  تم ضبط افراد التشكيل وعددهم 6 افراد وتم ضبط كمية متنوعة  من مخدر الايس والحشيش والشادو وتذاكر الهيروين واقراص الترامادول بلغت القيمة المالية للمضبوطات من المخدرات  بنحو 2 مليون جنية .
وتبين ان المتهمين اطلقوا اسماء حركية على المخدرات هى " الساحر الشرير " و " مصيف سعيد " كما تم ضبط سلاحيين ناريين وسيارتين احداهما مستأجرة والثانية مملوكة لزعيم التشكيل ودراجتين ناريتين ومبالغ مالية قاربت 870 الف جنية .
تبين انه تم ضبط المتهمين باستخدام قسم المساعدات الفنية وتصوير ورصد عملية الضبط  كاملة  وامرت النيابة باحالتهم محبوسين للمحكمة التى رفضت  دفاعهم ودفوعهم منوهة الى انها اخذتهم باقصى قدر من الشدة نظرا  لما تمثلة تلك النوعية من الجرائم  بالاخلال بامن وسلامة  المجتمع  وصحة المواطنين.
كما نوهت المحكمة ايضا الى ان جميع الاجراءات التى اتخذت قبل المتهمين جاءت على سندا من المشروعية الاجرائية  وان المحكمة تساير النيابة العامة فى ما انتهت اليه من تحقيقات وافية صادفت صحيح  الواقع والقانون.

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