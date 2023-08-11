الفدان بـ20 ألف دولار.. شركة تبيع النجوم ومساحات شاسعة من سطح القمر

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا هاما عن أحد الشركات التي تبيع النجوم والمساحات الشاسعة من سطح القمر في الفترة الراهنة، إذ أنها تقوم ببيع الأراضي على القمر بالفدان.

رجل يبيع أراضي خارج كوكب الأرض

وجاء في التقرير، أن أسعار الشقق على كوكب الأرض أصبحت مرتفعة، لا يوجد أي داعي للقلق إذ أن هناك فرص استثمارية أخرى، ولكن هذه المرة ليست على كوكب الأرض وإنما في الفضاء، إذ يمكن للمستثمر شراء قطعة أرض على سطح القمر أو المريخ، أو حتى شراء نجم كامل يطلق عليه اسمك بموجب عقد يضمن لك ذلك، وذلك من خلال شركة تقوم بذلك.

ولفت التقرير إلى أن دينس هوب أسس شركة لبيع سطح القمر وكواكب أخرى، يطرح عدة أراضي على القمر، بسعر 20 دولار فقط للفدان الواحد، كما يعرض أراضي على كواكب الزهرة وعطارد والمريخ، وليس هذا فقط، إذ أن شراء الأرض هناك يمنحك جواز سفر وجنسية تلك الكواكب، وأحقية في التنقيب عن المعادن النادرة هناك.

وأوضح التقرير إلى أن هوب مؤخرًا قدم عرضًا مغريًا وهو عرض كوكب بلوتو كاملا للبيع بمبلغ 250 ألف دولار فقط، والغريب أن هناك ملايين الزبائن قاموا بالشراء بالفعل، حيث باع هوب حتى الآن نحو 611 مليون فدان من سطح القمر، ونحو 325 مليون فدان على المريخ.

واستكمل، أن الطريف في الأمر أن هوب تلقى رسالة إلكترونية من شخص ادعى أنه مالك الشمس، وأنه لابد أن يحصل مبلغ 30 مليون دولار نظير الطاقة التي تصدرها الشمس نحو الكواكب التي تملكها هوب، ولكن الأخير رفض وطلب منه إطفاء الشمس إن استطاع.