مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-8-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 11 - 8 - 2023 العديد من المباريات الافتتاحية ابرزها مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي فى افتتاح الدوري الإنجليزي



مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات



إسبانيا X هولندا – الساعة 4 صباحا -على قناة beIN Sports 1 HD Premium

اليابان X السويد – الساعة 10.30 صباحا -على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التركي



طرابزون سبور X أنطاليا سبور – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



بيرنلي X مانشستر سيتي – الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ألميريا X رايو فاليكانو - الساعة 8:30 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD

إشبيلية X فالنسيا – الساعة 10:30 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



نيس X ليل – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الأهلي X الحزم – الساعة 9 مساء -على قناة SSC HD