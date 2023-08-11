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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-8-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 11 - 8 - 2023 العديد من المباريات الافتتاحية ابرزها مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي فى افتتاح الدوري الإنجليزي
 

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات 


إسبانيا  X هولندا – الساعة 4 صباحا -على قناة beIN Sports 1 HD Premium                            

اليابان  X السويد – الساعة 10.30 صباحا -على قناة beIN Sports 1 HD Premium                    

 

مواعيد مباريات الدوري التركي


طرابزون سبور X  أنطاليا سبور – الساعة 9 مساء            

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 


بيرنلي X مانشستر سيتي – الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium              

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صدمة جديدة |شوبير يعلن تفاصيل أزمة جديدة في الزمالك

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شوبير يكشف الموقف النهائي لرحيل شريف عن الأهلي وتطورات صفقة المهاجم الأجنبي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

  
ألميريا X رايو فاليكانو - الساعة 8:30 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD      

إشبيلية X  فالنسيا – الساعة 10:30 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD                  

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  


نيس X ليل – الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 


الأهلي X الحزم – الساعة 9 مساء -على قناة SSC HD

افتتاح الدوري الإسباني الانجليزي الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي

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