مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-8-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 11 - 8 - 2023 العديد من المباريات الافتتاحية ابرزها مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي فى افتتاح الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات
إسبانيا X هولندا – الساعة 4 صباحا -على قناة beIN Sports 1 HD Premium
اليابان X السويد – الساعة 10.30 صباحا -على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري التركي
طرابزون سبور X أنطاليا سبور – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
بيرنلي X مانشستر سيتي – الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ألميريا X رايو فاليكانو - الساعة 8:30 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD
إشبيلية X فالنسيا – الساعة 10:30 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس X ليل – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الأهلي X الحزم – الساعة 9 مساء -على قناة SSC HD