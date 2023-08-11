شوبير يكشف الموقف النهائي لرحيل شريف عن الأهلي وتطورات صفقة المهاجم الأجنبي

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف محمد شريف نجم الفريق من الرحيل عقب تلقيه عروضا أوروبية.

واكد شوبير قي تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الأهلي حسم موقفه واتفق مع شريف على تجديد العقد مشددا أن شريف وافق فورا على البقاء وتم رفض العروض الأوروبية.

واضاف شوبير أن نفس الأمر تكرر مع محمد مجدي قفشة وسيتم التجديد له خلال الفترة المقبلة مشددا أن اللاعبين باقيان في الأهلي بشكل نهائي.

وعن موقف سوزا فأكد أن الأهلي قدم عرضا أخير وينتظر رد النادي الكوري مشددا أن الأهلي قدم ملف ب ٥ مهاجمين آخرين لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق لمعرفة رأيه في ضم أحدهم للفريق أو الانتظار لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة