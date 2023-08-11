سوريا.. مقتل 20 جنديا وإصابة 10 آخرين في هجوم لداعش بدير الزور

أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، بأن 20 جنديا سوريا قتلوا وأصيب عشرة بجروح في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور السورية.

ونقلت القناة عن مصادر قولها: "قُتل 20 جنديا وأصيب 10 آخرون في كمين لحافلة تقلهم شرق محافظة دير الزور".

وأشار المصدر إلى أن "إرهابيي تنظيم "داعش" نصبوا كمينا للحافلة العسكرية في بادية الميادين".

وأفادت وكالة "سانا" في وقت سابق بـ"مقتل مراسل قناة "سما" وعنصرين في الجيش وإنقاذ مصور "الإخبارية"، وذلك بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق عودتهم في الشياح بريف درعا بعد إحباط عملية لتهريب المخدرات".