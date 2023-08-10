لبنان.. طرح ملف المفقودين والمخفيين قسريا في سوريا على الأمم المتحدة

تسلّمت اليوم وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، كتاباً من وزارة العدل يتضمّن التقرير الذي أعدته "لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية" والذي وجه في العام 2008 إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي.

كما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة، أنها ستطرح هذا الملف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لإدراجه ضمن أعمال "المؤسسة المستقلة" التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدةفي 23/6/2023 "والتي تُعنى بالمفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا"، بعد عام 2012.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسرياً فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة.