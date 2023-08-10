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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيارة طاردتنا.. تصريحات مثيرة لوزير دفاع لبنان بعد محاولة اغتياله

وزير دفاع لبنان
وزير دفاع لبنان

أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم أن  التحقيق سيبيّن ما إذا كان الرصاص الذي أصاب السيارة طائشا أم لا.

وكشف وزير الدفاع اللبناني لـ mtv قائلا : كانت هناك سيارة تطاردنا والرصاصة لم تخترق السيارة والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها.

وتابع سليم : آلمنا ما حصل في حادثة الكحالة ونُغزي أهالي الضحايا، وكل الأحداث لا تنعكس لصالح البلد.

وكان مصدر أمني لبناني؛ قال إن الرصاصة التي أصابت سيارة وزير الدفاع موريس سليم طائشة.

ومن جانبها؛ علقت مخابرات الجيش عن استهداف سيارة سليم قائلة : نتابع ونحقق.

وأشار وزير الدفاع اللبناني موريس سليم  في تصريحات  لـmtv في وقت سابق : أنا بخير.

وأضاف: ولكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارتي برصاص.

جاءت تصريحات الوزير اللبناني بعدما أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الدفاع اللبناني موريس سليم تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا.

لبنان.. مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال وزير الدفاع

وزير الدفاع اللبناني يتعرض لمحاولة اغتيال

مخابرات الجيش محاولة اغتيال موريس سليم وزير الدفاع اللبناني لبنان

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