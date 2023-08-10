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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد العقوبات الأمريكية.. قرار قضائي عاجل بشأن حاكم مصرف لبنان السابق

رياض سلامة
رياض سلامة

أفادت صحيفة ليبانون ديبيت تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر، اليوم الخميس، بطلب توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.

 

وأشارت الصحيفة إلي أن القاضية إسكندر تقدمت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز "بمداعاة الدولة عن أعمال قضاتها بوجه قاضي التحقيق الأول بالإنابة شربل أبو سمرا ما استدعى توقف الجلسة وكل أعمال التحقيق في ملف سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك".

 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس فرضت  على سلامة ونجله نادي سلامة، وشقيقه رجاء، ومساعدته ماريان الحويك، والأوكرانية آنا كوساكوفا التي أنجب سلامة ابنة منها. وجميعهم متهمون بالمشاركة والاستفادة من مخطط الاختلاس والفساد.

 

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن "تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار سيادة القانون في لبنان"، مضيفة أن عملها تم بالتنسيق مع بريطانيا وكندا.

 

ويذكر أن سلامة غادر بإرث خسائر بلغ 76 مليار دولار أمريكي، فضلا عن انهيار الليرة اللبنانية بنسبة 98%.

 

ويواجه سلامة دعاوى قضائية محلية بالحجز على أمواله وممتلكاته، حيث فتحت عدة تحقيقات قضائية في لبنان وأوروبا بحقه، تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه منصب حاكم البنك المركزي اللبناني لثلاثة عقود.

مثلما فعلت أمريكا وبريطانيا.. كندا تفرض عقوبات على رياض سلامة

الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

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