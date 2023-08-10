مثلما فعلت أمريكا وبريطانيا.. كندا تفرض عقوبات على رياض سلامة

فرضت كندا، اليوم الخميس، عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وجاء ذلك بعد إجراء مماثل قامت به كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا، الخميس، فيما أعلن رياض سلامة رفضه الاتهامات الموجهة له مع تلك العقوبات الجديدة وتعهد بتحديها.

وكانت قد فرضت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وجاء ذلك في نبأ عاجل تداولته وسائل إعلام عالمية دون الدخول في تفاصيل العقوبات.

انتهت بالأمس ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 30 عامًا على استلامه هذا المنصب وأصبح وسيم منصوري النائب الأول اليوم حاكم المصرف.